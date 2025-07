Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit fremdem Drahtesel geschmückt

Jena (ots)

Am Dienstagabend geriet eine junge Fahrradfahrerin in der Leipziger Straße in eine polizeiliche Kontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrrad wegen Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Frau schob den schwarzen Peter auf ihren Freund, der eilends vor Ort kam. Aufgrund seiner widersprüchlichen Angaben, kommt er nun als Tatverdächtiger des damaligen Diebstahls in Betracht. Das Beutegut wurde sogleich vor Ort sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer des grauen Gefährts der Marke Fischer wird nun durch die Polizei kontaktiert.

