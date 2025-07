POL-PPRP: Verkehrsschild beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwoch (02.07.2025), zwischen 1:20 und 1:40 Uhr, brachen zwei jugendliche Täter mehrere Snackautomaten in einem SB-Kiosk in der Kurt-Schumacher-Straße auf und entwendeten Lebensmittel. Die Tat wurde durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann ...

