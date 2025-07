Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auf Stauende aufgefahren

Weimar (ots)

Am Montagabend befanden sich ein 54-jähriger BMW-Fahrer und ein 27- jähriger Renault-Fahrer in dieser Reihenfolge auf der B 85, aus Richtung Troistedt kommend, in Fahrtrichtung Nohra. Kurz vor der Autobahnauffahrt der BAB 4 fuhr der 27-Jährige aufgrund von Unaufmerksamkeit auf den am Stauende befindlichen BMW auf. Während dessen beiden Insassen unverletzt blieben, klagte die 33-jährige Beifahrerin im Renault über Schmerzen und Schwindel. Sie wurde zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf 5500 Euro.

