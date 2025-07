LPI-J: Fahrzeug mit unterschiedlichen Kennzeichen

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bad Klosterlausnitz: Beim Einbruch erwischt wurde am Montag ein Mann in der Bergstraße. Der Eigentümer eines Wohnhauses, der das Objekt derzeit saniert und nicht bewohnt, öffnete am Nachmittag eine Garage und sah plötzlich einen Mann flüchten. Die hinzugerufene Polizei nahm den Einbrecher bei der sofort eingeleiteten Fahndung fest. Der 49-Jährige stand unter Drogen und hatte kein Beutegut bei sich. Im Objekt wurden mehrere Räume durchsucht ...

