LPI-J: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Sachschäden über 10.000 Euro verursachten Diebe, die in ein Autohaus in der Nähe der Autobahn einbrechen wollten. Gewaltsam versuchten sie Garagen und Lager aufzubrechen, was jedoch misslang. Dem Eigentümer zu Folge muss sich die Tathandlung zwischen vergangenem Samstagnachmittag und Montagmorgen ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

mehr