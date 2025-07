Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Achtung - sogenannte Drückerkolonnen unterwegs

Montag erging die Mitteilung, dass zur Mittagszeit Unbekannte ein Grundstück in Zwabitz im Saale-Holzland-Kreis betraten. Dies geschah entgegen dem ausdrücklichen Willen des 66-jährigen Eigentümers, was dieser auch mehrfach kommunizierte. Entgegen dieser Äußerungen begannen die Personen bereits Teile des Daches abzumontieren, mit der Intention selbiges NEU zu decken. Erst als der Eigentümer die Polizei informierte, stellten die Männer die Arbeiten ein und entfernten sich unerkannt. Ein Schaden entstand hierbei nicht. Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich bereits am Samstag in Jena. Hier intervenierte der Eigentümer jedoch nicht und bezahlte einen mittleren vierstelligen Betrag an die Unbekannten. Jedoch handelt es sich mitnichten um Fachfirmen, sondern um Betrüger. Diese führen die Arbeiten nicht fachgerecht aus, verlangen jedoch hohe Summen. Und am Ende zahlt man meist doppelt. Daher: Vorsicht bei derartigen Haustürgeschäften. Informieren Sie die Polizei. Lassen Sie sich nicht auf derart dubiose Geschäfte ein.

