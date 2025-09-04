Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

LKW verliert Teile

Fulda. Am Mittwoch (03.09.), gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis die B 27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Hünfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Kaiserwiesen verlor der LKW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache ein Zubehörteil des auf dem Lkw montierten Krans. Eine 28-jährige Ford Fiesta-Fahrerin aus Eichenzell und eine 81-jährige VW UP-Fahrerin ebenfalls aus Eichenzell fuhren mit ihren Fahrzeugen hinter dem LKW in gleicher Fahrtrichtung. Sie konnten dem Gegenstand auf der Fahrbahn nicht rechtzeitig ausweichen und fuhren in Folge dessen über den Gegenstand. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Auffahrunfall mit zwei Beteiligten

Fulda. Am Mittwoch (03.09.), gegen 11 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Ein 29-jähriger Mercedesfahrer aus Bad Brückenau befuhr die Frankfurter Straße stadteinwärts und musste sein Auto verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr ein 55-jähriger VW Multivan-Fahrer aus Alsfeld auf das stehende Fahrzeug des 29-jährigen auf. Der 55-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

(Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfall mit leichtverletzten E-Scooterfahrerin

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.09.) gegen 18.30 Uhr, befuhr eine 22-jährige Bad Hersfelderin mit ihrem E-Scooter den Radweg im Bereich Peterstor/Landecker Straße stadteinwärts. Eine 22-jährige Audi-Fahrerin aus Niederaula befuhr die Straße Peterstor von der Konrad-Zuse-Straße kommend in Richtung Kleine Industriestraße. Am dortigen Fußgängerüberweg kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei sich die 22-jährige leicht verletzte. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 700 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.09.), in der Zeit von 07.35 Uhr bis 12.45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Schule in der Straße "Am Obersberg" parkenden schwarzen BMW am rechten Fahrzeugheck. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

