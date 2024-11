LPI-GTH: Diebstahl- Zeugensuche

Gotha (ots) - Zwei Fälle von Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden gestern im Rahmen von Verkehrskontrollen registriert. Ein 36-jähriger Fahrer eines VW war in der Kindleber Straße unterwegs und eine 22-jährige Fahrerin eines Audi wurde in der Reyherstraße festgestellt. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

