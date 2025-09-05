Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Amtliches Kennzeichen gestohlen - Pedelec gestohlen - Transporter aufgebrochen - Sexuelle Belästigung

Fulda (ots)

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda. Am Heinrich-von-Bibra-Platz stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) das hintere amtliche Kennzeichen SU-GG 1632 von einem weißen VW Tiguan. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. Aus einem Innenhof in der Lindenstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 4.200 Euro. Das Zweirad war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Transporter aufgebrochen

Fulda. In der Memelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) einen grauen Opel Movano auf und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sexuelle Belästigung

Fulda. In der Rabanusstraße kam es in der Nacht zu Donnerstag (04.09.), gegen 0.05 Uhr, zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verwickelte ein unbekannter Mann eine 27-jährige Frau aus Fulda in ein Gespräch und fasste ihr währenddessen unvermittelt an das Gesäß. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Universitätsplatz und kann von der 27-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 20 Jahre alt, rund 165 cm groß, dunkler Teint, dünne Statur, schwarzes, kurzes lockiges Haar, bekleidet mit schwarzem Hoodie. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

