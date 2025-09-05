PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Amtliches Kennzeichen gestohlen - Pedelec gestohlen - Transporter aufgebrochen - Sexuelle Belästigung

Fulda (ots)

Amtliches Kennzeichen gestohlen

Fulda. Am Heinrich-von-Bibra-Platz stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) das hintere amtliche Kennzeichen SU-GG 1632 von einem weißen VW Tiguan. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. Aus einem Innenhof in der Lindenstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) ein silberfarbenes Pedelec des Herstellers Cube im Wert von rund 4.200 Euro. Das Zweirad war mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Transporter aufgebrochen

Fulda. In der Memelstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (04.09.) einen grauen Opel Movano auf und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sexuelle Belästigung

Fulda. In der Rabanusstraße kam es in der Nacht zu Donnerstag (04.09.), gegen 0.05 Uhr, zu einer sexuellen Belästigung. Nach derzeitigen Erkenntnissen verwickelte ein unbekannter Mann eine 27-jährige Frau aus Fulda in ein Gespräch und fasste ihr währenddessen unvermittelt an das Gesäß. Der Unbekannte flüchtete daraufhin in Richtung Universitätsplatz und kann von der 27-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: männlich, circa 20 Jahre alt, rund 165 cm groß, dunkler Teint, dünne Statur, schwarzes, kurzes lockiges Haar, bekleidet mit schwarzem Hoodie. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 23:54

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verletzter Fahrradfahrer nach Unfall, Zeugen gesucht Am Sonntag, 31.08.25, ereignete sich um 18:15 Uhr in der Wendeschleife der Olympiastr. in Fulda, welche unter der Karl-Storch-Straße entlangführt, ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Fahrradfahrer und ein Linienbus. Der Radfahrer war vom Aueweiher kommend zunächst an dem haltenden Bus vorbeigefahren. Dieser fuhr dann von der Haltestelle los und ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 15:27

    POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD LKW verliert Teile Fulda. Am Mittwoch (03.09.), gegen 06.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger LKW-Fahrer aus dem Vogelsbergkreis die B 27 von Eichenzell kommend in Fahrtrichtung Hünfeld auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Auf Höhe der Kaiserwiesen verlor der LKW-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache ein Zubehörteil des auf dem Lkw montierten ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 12:50

    POL-OH: Diebstahl von Kabel

    Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Am frühen Donnerstagmorgen (04.08.), gegen 0.45 Uhr, informierte ein Mitarbeiter des örtlichen Energieversorgers die Polizei über einen Stromausfall in der Hochstraße. Im Zuge seiner Arbeiten habe er dabei eine aufgebrochene Tür eines Trafohauses auf dem ehemaligen Gelände einer Firma festgestellt. Im Rahmen der Maßnahmen vor Ort stellte sich heraus, dass sich Unbekannte auf das Firmengelände begeben und sich gewaltsam Zutritt zu dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren