Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Einreisekontrolle endet für einen Mann in der JVA Zwickau

Reitzenhain/ Marienberg (ots)

Am 11. August 2025 um 22:00 Uhr wurde bei Einsatzkräften der Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Grenzübergang in Reitzenhain ein rumänischer Staatsangehöriger zur Einreisekontrolle vorstellig.

Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung des 28 Jahre alten Rumänen wurde ein offener Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bayreuth wegen Trunkenheit im Verkehr festgestellt.

Der Rumäne konnte die geforderte Geldstrafe von über 5000,00 EUR nicht aufbringen und wurde in die JVA Zwickau eingeliefert.

