PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg. Im Zeitraum von Dienstag (02.09.), 18 Uhr, bis Donnerstag (04.09.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-AK 1982" von einem Renault Kangoo, der auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.09.2025 – 23:54

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Verletzter Fahrradfahrer nach Unfall, Zeugen gesucht Am Sonntag, 31.08.25, ereignete sich um 18:15 Uhr in der Wendeschleife der Olympiastr. in Fulda, welche unter der Karl-Storch-Straße entlangführt, ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Fahrradfahrer und ein Linienbus. Der Radfahrer war vom Aueweiher kommend zunächst an dem haltenden Bus vorbeigefahren. Dieser fuhr dann von der Haltestelle los und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren