POL-OH: Diebstahl von Kennzeichen
Vogelsbergkreis (ots)
Homberg. Im Zeitraum von Dienstag (02.09.), 18 Uhr, bis Donnerstag (04.09.), 8 Uhr, entwendeten Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen "VB-AK 1982" von einem Renault Kangoo, der auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Marktstraße geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
(Marc Leipold)
