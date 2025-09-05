PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Von Fahrbahn abgekommen

Vogelsbergkreis (ots)

Schotten. Am Freitag (05.09.) befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer aus Schotten die Landesstraße 3348 von Wingershausen kommend in Richtung Bundesstraße 276. Im Bereich einer Linkskurve geriet er aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Bankette. Beim Versuch, mit dem Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu steuern, geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort zunächst gegen einen kleinen Baum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Pkw-Fahrer leicht und wurde zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden von rund 7.000 Euro. (Polizeistation Lauterbach)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

