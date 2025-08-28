POL-HB: Nr.: 0571 --Viel los in Bremen - Polizei begleitet zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 30.08.25 - 31.08.25

Am kommenden Wochenende (30. und 31. August 2025) finden in Bremen gleich mehrere größere Veranstaltungen statt, die von der Polizei begleitet werden und zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Stadtgebiet führen können.

Samstag, 30.08.2025

Um 15:30 Uhr bestreitet der SV Werder Bremen sein erstes Bundesliga-Heimspiel der Saison gegen Bayer 04 Leverkusen im Weserstadion. Die Partie ist ausverkauft. Bereits ab dem späten Vormittag kommt es in diesem Zusammenhang zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Besondere Aufmerksamkeit gilt einer geplanten Fan-Aktion: Anhänger des SV Werder Bremen wollen am frühen Mittag vom Unisee geschlossen mit dem Fahrrad in Richtung Weserstadion zu fahren. Wie viele Teilnehmende erwartet werden ist noch unklar. Auch in diesem Rahmen kann es zu Einschränkungen im Straßenverkehr kommen.

Die Polizei weist darauf hin, dass es rund um das Weserstadion, insbesondere im Bereich Osterdeich und Östliche Vorstadt, zu kurzfristigen Straßensperrungen und Behinderungen kommen kann. Zudem wird erneut auf eine erhöhte Zahl von Kfz-Aufbrüchen im Umfeld von Fußballspielen hingewiesen. Fahrzeugführerinnen und -führer werden dringend gebeten, keine Wertgegenstände - insbesondere keine Navigationsgeräte - im Auto zurückzulassen.

Darüber hinaus ist weiterhin die A1 von den Bauarbeiten an der Weserbrücke betroffen. Es ist in beiden Fahrtrichtungen mit erheblichen Störungen zu rechnen.

Parallel zum Spiel findet im Stadtteil Hemelingen der Familientag eines großen Autoherstellers statt. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher werden erwartet. Auch hier ist im Umfeld der Veranstaltung mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen.

Sonntag, 31.08.2025

Am Sonntag veranstaltet eine Organisation den "Grand Fondo Bremen". Rund 1.500 Teilnehmende fahren ab dem Morgen vom Tabakquartier aus auf zwei verschiedene Strecken durch Niedersachsen. Am frühen Nachmittag kehren die Radsportlerinnen und Radsportler nach Bremen zurück. Auch hier ist mit temporären Verkehrseinschränkungen entlang der Strecke zu rechnen.

Ebenfalls am Sonntag begleitet die Polizei eine Versammlung anlässlich des internationalen "Overdose Awareness Day". Um 14:00 Uhr beginnt eine Auftaktkundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz. Von dort führt ein Aufzug über folgende Route: Bahnhofsplatz - An der Weide - Am Dobben - Vor dem Steintor - Ziegenmarkt. Für die Straße Am Dobben ist eine Zwischenkundgebung vorgesehen. Gegen 18:00 Uhr endet die Abschlusskundgebung am Ziegenmarkt am Gedenkstein für verstorbene drogengebrauchende Menschen. Die Zahl der Teilnehmenden wird auf rund 200 Personen geschätzt.

Wichtiger Hinweis der Polizei

Die Polizei Bremen empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, für Fahrten am kommenden Wochenende mehr Zeit einzuplanen, Geduld mitzubringen und nach Möglichkeit auf Busse, Bahnen oder das Fahrrad umzusteigen. Sollte es darüber hinaus zu größeren Störungen an diesem Wochenende kommen, informieren wir Sie auch aktuell über unsere Social-Media-Kanäle.

