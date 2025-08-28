PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0570 --Nach Auseinandersetzung in der Neustadt - Zwei Tatverdächtige gestellt--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Kornstraße
Zeit: 	27.08.2025, 14:35 Uhr

Am frühen Mittwochnachmittag kam es in der Bremer Neustadt zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei dem ein 20 Jahre alter Mann verletzt wurde. Einsatzkräfte nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Die Polizei Bremen sucht weitere Zeugen.

Der 20-Jährige hielt sich gegen 14:30 Uhr an einem Tisch vor einem Kiosk in der Kornstraße auf, als auf der Straße ein grauer SUV mit zwei Männern anhielt. Die beiden Männer schauten den 20-Jährigen an und riefen ihm etwas zu. Dann stieg das Duo aus dem Auto und griff den Mann an. Während der Fahrer den 20-Jährigen festhielt, schlug der Beifahrer mit einem Glasaschenbecher auf seinen Kopf. Nach mehreren Schlägen ließen sie von ihm ab und flüchteten. Der 20-Jährige erlitt durch die Schläge eine Kopfplatzwunde, welche durch Rettungskräfte vor Ort versorgt wurde. Eine weitere Behandlung im Krankenhaus lehnte er ab.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung stellten Einsatzkräfte zwei Männer im Alter von 26 und 28 Jahren. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 28-jährige Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis, ohne gültigen Versicherungsschutz und unter Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Am und im Auto sowie an der Kleidung der beiden Tatverdächtigen konnten Blutspuren festgestellt werden. Zudem konnte im Auto ein Glasaschenbecher aufgefunden und sichergestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die drei Männer.

Die Polizei Bremen fertigte Strafanzeigen unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizei sucht weitere Zeugen und fragt: "Wer hat im Bereich Kornstraße und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht und kann weitere Hinweise geben?" Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:59

    POL-HB: Nr.: 0569 --Polizei stellt Drogen bei Kontrollen sicher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt Zeit: 27.08.2025, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwoch gemeinsam mit dem Ordnungsdienst im Bahnhofsquartier und im Viertel umfangreiche Kontrollen durch. Dabei wurden diverse Drogen, Bargeld und Medikamente sichergestellt. Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte offene und verdeckte ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 08:45

    POL-HB: Nr.: 0568 --Blauer Blauburgunder Weindieb in der Altstadt gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 28.08.25, 1.30 Uhr "Für Sorgen sorgt das liebe Leben, sorgenfrei machen uns die Reben" - Johann Wolfgang von Goethe hätte vermutlich den Kopf geschüttelt, wenn er erfahren hätte, wie ein 23-Jähriger dieses Bonmot in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bremer Altstadt für sich auslegte. Der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:17

    POL-HB: Nr.: 0566--Polizei fasst Autohaus-Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Norderneystraße Zeit: 27.08.25, 2.10 Uhr In Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein 20-Jähriger in Utbremen in ein Autohaus ein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter wenig später stellen. Der Eindringling öffnete auf bislang unbekannte Weise eine Zugangstür zu dem Autohaus an der Norderneystraße und löste dabei einen Alarm aus. Im Gebäude ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren