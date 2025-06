Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schockanrufe - Geldübergabe schlug fehl

Koblenz (ots)

Im Verlauf des heutigen Tages kam es wieder vermehrt zu Schockanrufen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Boppard. In mehreren Fällen versuchten die Täter Geld zu erlangen. Sie benutzten eine Legende in der ein Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und verlangten eine Kaution zur Verhinderung einer Untersuchungshaft des angeblichen Unfallverursachers. In einem Fall kam es fast bis zur Geldübergabe. Die männlichen Täter suchten die Wohnanschrift der Geschädigten auf, flüchteten jedoch bei Erblicken eines Nachbarn mit einem PKW aus der Ortschaft Urbar in Richtung Autobahn.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell