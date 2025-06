POL-PDKO: Auseinandersetzung in der Adolfstraße - Täter flüchtig

55430 Oberwesel, Stadtbereich (ots) - In der Nacht von Freitag, 20.06.2025, - Samstag, 21.06.2026, kam es im Bereich der Stadt Oberwesel zu zahlreichen Graffiti-Beschmutzungen. Unter anderem wurde ein Stadtplan und Pflastersteine am "Burgweg" sowie das Bahnhofsgebäude mit Zahlen (161/05/85X0) und weiteren Schriftzügen/Abkürzungen in überwiegend roter, aber auch blauer Farbe beschmiert. Hinweise an die zuständige ...

