POL-HB: Nr.: 0566--Polizei fasst Autohaus-Einbrecher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Walle, OT Utbremen, Norderneystraße
Zeit: 	27.08.25, 2.10 Uhr

In Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein 20-Jähriger in Utbremen in ein Autohaus ein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter wenig später stellen.

Der Eindringling öffnete auf bislang unbekannte Weise eine Zugangstür zu dem Autohaus an der Norderneystraße und löste dabei einen Alarm aus. Im Gebäude durchsuchte er mindestens ein Büro und entwendete fünf Fahrzeugschlüssel. Eine Mitarbeiterin des Autohauses, die durch den Alarm verständigt worden war, bemerkte im Objekt eine Person und alarmierte umgehend die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Einsatzkräfte den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes stellen und mit zur Wache nehmen. Bei ihm wurden die zuvor entwendeten Autoschlüssel aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den 20 Jahre alten Mann hat die Polizei eine Strafanzeige gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

