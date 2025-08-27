PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HB: Nr.: 0565 --Frachtschiff muss notankern--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremerhaven-Nordschleuse
Zeit: 	26.08.2025, 03:50 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch fiel die Maschine eines Schiffes auf der Weser vor Bremerhaven aus. Es wurde in den Hafen geschleppt. Verletzt wurde niemand.

Gegen 03:50 Uhr wollte das unter der Flagge von Italien fahrende Frachtschiff Bremerhaven anlaufen. Währenddessen fielen die Maschinen aus und es kam zu einem Blackout. Der manövrierunfähige Frachter wurde durch einen Schlepper gegen 05:10 Uhr in den Hafen gezogen und konnte sicher festmachen. Personenschäden oder Umweltschäden entstanden nicht. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei Bremen war ein technischer Defekt im Maschinenkontrollraum verantwortlich für den Ausfall. Die weiterführenden Ermittlungen zur Ursache dauern derzeit noch an.

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten und anschließender Klassenbestätigung darf das 212 Meter lange Frachtschiff Bremerhaven wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Nastasja-Klara Nadolska
Telefon: 0421/362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

