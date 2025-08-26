Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0562 --Tödlicher Verkehrsunfall am Bahnübergang--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT Burg-Grambke, Grambker Dorfstraße Zeit: 26.08.2025, 7.20 Uhr

Heute Morgen, gegen 7:20 Uhr, kam es in Bremen-Burglesum, Grambker Dorfstraße, zu einem schweren Verkehrsunfall an einem Bahnübergang. Ein Personenzug kollidierte dort mit einem Pkw. Der 19 Jahre alte Autofahrer verstarb noch am Unfallort. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden im Zug keine Personen verletzt.

Die Feuerwehr, die Bundespolizei sowie die Polizei Bremen waren und sind mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Die rund 150 Fahrgäste konnten durch die Feuerwehr aus dem Zug evakuiert werden. Mehrere Unfallzeugen erlitten einen Schock und wurden vor Ort von Seelsorgern betreut.

Wir bitten die Bevölkerung weiterhin, den Bereich weiträumig zu meiden und die Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Am Bahnübergang befand sich eine bedarfsgesteuerte Schranke. Im Rahmen der Ermittlungen wird geprüft, ob diese zum Zeitpunkt des Unfalls geöffnet war. Zeugenhinweise nimmt die Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 0421 362-14850 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell