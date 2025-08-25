PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0561 --Verkehrskontrollen decken diverse Verstöße auf - Spitzengeschwindigkeit von 164 km/h innerorts--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Stadtgebiet und Autobahnen
Zeit: 	22.08.2025 bis 24.08.2025

Am vergangenen Wochenende führten Einsatzkräfte der Polizei Bremen im Stadtgebiet wie auch auf den Bundesautobahnen diverse Verkehrskontrollen durch. Die Spezialisten der Verkehrsüberwachung waren mit zivilen Einsatzfahrzeugen unterwegs, auch Lasermessungen fanden statt.

Viele Autofahrer waren mit zum Teil erheblich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Hierbei wurden Spitzenwerte auf der Stapelfeldtstraße in Gröpelingen von 164 km/h bei erlaubten 50 km/h sowie von 174 km/h bei erlaubten 120 km/h auf der Autobahn 27 gemessen. In mindestens zehn Fällen von Geschwindigkeitsüberschreitungen müssen die Fahrer mit Fahrverboten von einem bis drei Monaten rechnen. Zwei Autofahrer, die sich noch in der Probezeit befanden, droht zudem die Anordnung einer Nachschulung durch die Fahrerlaubnisbehörde.

Bei den festgestellten Verstößen wurden entsprechende Bußgeld- und Strafverfahren eingeleitet. Mehrere Autofahrer müssen hierbei mit erheblichen Bußgeldern, Punkten im Fahreignungsregister und mehrmonatigen Fahrverboten rechnen. Gegen einen 20-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem wurden diverse weitere Verstöße festgestellt, wie beispielsweise das Missachten des Rotlichts und das Nutzen von Mobiltelefonen während der Fahrt.

Bei der Kontrolle zweier Autos, an denen technische Veränderungen vorgenommen wurden, wurde eines direkt vor Ort stillgelegt. Bei diesem wurde ein anderes Fahrwerk eingebaut. In Kombination mit den montierten Reifen/Felgen führte dies zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Reifen berührten dabei sogar den Radkasten, sodass hier von einer erheblichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit ausgegangen werden musste.

Das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen im Straßenverkehr. Die Ergebnisse zeigen, dass solche Kontrollen für die Sicherheit im Straßenverkehr weiter durchgeführt werden müssen. Die Polizei wird auch zukünftig stationär und mobil mit Funkstreifenwagen oder Zivilfahrzeugen zielgerichtet Verkehrskontrollen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Felix Sád
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:07

    POL-HB: Nr.: 0560 --Mutmaßlicher Fahrraddieb gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Radio Bremen, August-Bebel-Allee Zeit: 24.08.2025, 17:30 Uhr In der Nacht zu Sonntag wurden zwei hochwertige E-Bikes und einen E-Scooter aus einer Gemeinschaftsgarage in Schwachhausen gestohlen. Mit Hilfe einer App konnte die Beute noch am selben Tag geortet und ein 31 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen werden. Eine 75 Jahre alter Frau meldete sich am Sonntag bei der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:18

    POL-HB: Nr.: 0559 --Betrunkener flüchtet nach Verkehrsunfall--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Hansestraße Zeit: 23.08.2025, 23:50 Uhr Ein 32 Jahre alter Mann fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Walle mit seinem Golf einem Ford auf und flüchtete. Einsatzkräfte stellten den Betrunkenen in der Nähe. Etwa um 23:50 Uhr fuhr stand der 36 Jahre alte Fahrer eines Ford in der Hansestraße bei Rotlicht an einer Ampel und wartete, als er von dem Golf von hinten ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:01

    POL-HB: Nr.: 0557--Polizei nimmt Graffitisprayer fest--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Am Wall Zeit: 24.08.25, 16.40 Uhr Einsatzkräfte nahmen am Sonntagnachmittag einen 27 Jahre alten Graffitisprayer in der Bremer Altstadt fest. Der Tatverdächtige sprühte mit goldener Farbe den Schriftzug "318", der als Synonym für die verbotene rechtsextremistische Gruppierung "Combat 18" gilt, in einer Größe von etwa einem Quadratmeter auf die Hauswand des Wilhelm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren