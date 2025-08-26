Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0563 --Tankstellen überfallen - Tatverdächtiger gefasst--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Huchting, OT Mittelshuchting/Kirchhuchting, Huchtinger Heerstraße/Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 25.08.2025, 06:05 Uhr, 07:05 Uhr

Am Montagmorgen wurden in Huchting zwei Tankstellen überfallen. Dabei wurden zwei Mitarbeiterinnen mit einem Messer bedroht. Einsatzkräfte konnten einen 17-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Gegen 06:05 Uhr betrat der bis dato Unbekannte die Tankstelle in der Huchtinger Heerstraße und ging direkt, mit einem langen Messer bewaffnet, zum Kassenbereich. Dort forderte er die Kassiererin mit den Worten "Überfall, Geld!" auf, die Kasse zu öffnen. Die 65 Jahre alte Frau schrie ihn daraufhin an, woraufhin ihr Kollege, der sich in einem Nebenraum befand, aufmerksam wurde und in den Verkaufsraum ging. Daraufhin flüchtete der Unbekannte zunächst ohne Beute. Rund eine Stunde später kam es in der Kirchhuchtinger Landstraße zu einem weiteren Überfall auf eine Tankstelle. Auch hier bedrohte ein Unbekannter die Kassiererin mit einem Messer und erbeutete Bargeld und Zigaretten und flüchtete anschließend.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde ein 17 Jahre alter Jugendlicher ermittelt und anschließend festgenommen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die weitere Beobachtungen zum Tatgeschehen an beiden Tankstellen gemacht haben. Hinweisgeber melden sich jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 beim Kriminaldauerdienst.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell