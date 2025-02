Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Nach Diebstahl und Betrug in Völklingen

Polizei fahndet mit Lichtbildern nach einer Tatverdächtigen

Völklingen / Saarbrücken (ots)

Nachdem eine bislang unbekannte Frau zunächst die Umhängetasche einer 76-Jährigen entwendete, hob sie im Anschluss mit der in der Tasche befindlichen EC-Karte zwei Bargeldbeträge zu unterschiedlichen Zeiten in einer Völklinger Bankfiliale ab. Hierbei wurde sie von einer Überwachungskamera aufgenommen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montag, den 23.12.2024 war gegen 13:00 Uhr eine Frau mit ihrem Rollator in der Rathausstraße in Völklingen unterwegs. Als diese sich kurz zur Erholung auf ihren Rollator setzte, entwendete eine bislang noch unbekannte Frau die Umhängetasche der 76-jährigen Völklingerin. Neben mehreren persönlichen Gegenständen und Bargeld, befand sich auch die EC-Karte in der Tasche.

Am gleichen Tag hob die Unbekannte in einer Bankfiliale in der Bismarckstraße in Völklingen gegen 13:23 Uhr einen vierstelligen Bargeldbetrag mit der entwendeten EC-Karte ab. Um 13:42 Uhr hob die Frau in der gleichen Bank noch einen zweistelligen Geldbetrag mit der EC-Karte ab. Hierbei wurde die Frau von einer Überwachungskamera aufgenommen. Mit diesen Aufnahmen fahndet die saarländische Polizei nun nach der unbekannten Frau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, welche die auf den Lichtbildern abgebildete Person erkennen oder mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).

