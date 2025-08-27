PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0567 --Fahrräder auf Autobahn geworfen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Ost, Bundesautobahn 27
Zeit: 	27.08.2025 21:25 Uhr - 28.08.2025 01:15

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei Fahrräder auf die Autobahn 27 geworfen. Es kam zu Kollisionen und es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Am Dienstag gegen 21:30 Uhr meldetet ein Anrufer, dass er mit einem Kinderfahrrad auf der Autobahn 27 in Fahrtrichtung Cuxhaven zusammengestoßen sei. Das Kinderfahrrad wurde unmittelbar unter der Überquerung Heinrich-Baden-Weg gefunden. Durch das Überfahren des Kinderfahrrades wurden zwei Autos beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnten von der Polizei Bremen drei Personen gestellt und überprüft werden. Eine etwaige Tatbeteiligung der überprüften Personen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Gegen 23:30 Uhr wurde erneut ein Fahrrad auf der Fahrbahn gemeldet. Diesmal in Höhe der Überführung Bultensee, welche sich in räumlicher Nähe zum ersten Tatort befindet. In diesem Fall handelte es sich um ein Damenfahrrad, welches erhebliche Schäden aufwies, was auf den Zusammenstoß mit einem Auto zurückzuführen ist. Geschädigte haben sich bislang nicht gemeldet. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos.

Die Polizei Bremen hat Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, insbesondere auch Autofahrer, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, melden sich bitte jederzeit bei der Verkehrsbereitschaft der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-14850.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Pressestelle
Telefon: 0421/362 12114
Fax: 0421/362 3749
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

  Druckversion
