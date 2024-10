POL-PPRP: 12-Jährige vermisst

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 10.10.2024 bis zum 15.10.2024 brachen Unbekannte einen geparkten Wohnwagen in der Straße Am Weidenschlag auf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte ...

