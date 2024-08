Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb greift Mitarbeiter an und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Nordhausen (ots)

Am Montagvormittag betrat ein polizeilich bekannter Mann einen Markt am Darrweg. Gegen den 57-Jährigen besteht ein Hausverbot. Diese wollten Mitarbeiter durchsetzen. Bei günstiger Gelegenheit griff der Mann in Warenaufsteller und bereicherte sich an den Auslagen. Als sich eine Mitarbeiterin in den Weg stellte, um den Diebstahl zu verhindern, ging der Mann die Frau tätlich an und flüchtete. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen konnten den 57-Jährigen aufgreifen und stellen. Bei den polizeilichen Maßnahmen setzte er sich körperlich zur Wehr, sodass die Beamten Pfefferspray zu Einsatz bringen mussten. Die Polizisten wurden nicht verletzt. Gegen den Mann wurden Ermittlungsverfahren wegen des vorliegenden Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und räuberischen Diebstahl eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell