POL-HB: Nr.: 0569 --Polizei stellt Drogen bei Kontrollen sicher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt Zeit: 27.08.2025, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwoch gemeinsam mit dem Ordnungsdienst im Bahnhofsquartier und im Viertel umfangreiche Kontrollen durch. Dabei wurden diverse Drogen, Bargeld und Medikamente sichergestellt.

Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte offene und verdeckte Maßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel durch. Bei den Kontrollen schritten sie bei Straßendeals ein und stellten Kokain, Cannabis, Heroin, Bargeld und verschreibungspflichtige Arzneimittel sicher. Ein 39-Jähriger widersetzte sich massiv einer Kontrolle, so dass er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er hatte zuvor versucht Kokain zu erwerben.

Insgesamt wurden mehr als 45 Personen kontrolliert, diverse Platzverweise ausgesprochen und Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz gefertigt.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

