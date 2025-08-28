PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0569 --Polizei stellt Drogen bei Kontrollen sicher--

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen-Mitte/ Östliche Vorstadt
Zeit: 	27.08.2025, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen führten am Mittwoch gemeinsam mit dem Ordnungsdienst im Bahnhofsquartier und im Viertel umfangreiche Kontrollen durch. Dabei wurden diverse Drogen, Bargeld und Medikamente sichergestellt.

Ab dem späten Nachmittag bis in den Abend hinein führten die Einsatzkräfte offene und verdeckte Maßnahmen rund um den Bahnhof und im Viertel durch. Bei den Kontrollen schritten sie bei Straßendeals ein und stellten Kokain, Cannabis, Heroin, Bargeld und verschreibungspflichtige Arzneimittel sicher. Ein 39-Jähriger widersetzte sich massiv einer Kontrolle, so dass er zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt werden mussten. Er hatte zuvor versucht Kokain zu erwerben.

Insgesamt wurden mehr als 45 Personen kontrolliert, diverse Platzverweise ausgesprochen und Strafanzeigen nach dem Konsumcannabisgesetz sowie wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Arzneimittelgesetz gefertigt.

Diese koordinierte Aktion war Teil der fortlaufenden Anstrengungen, die Sicherheit und Ordnung in diesem Bereich weiter zu verbessern. Die Polizei Bremen ist seit vielen Wochen und Monaten verstärkt im Einsatz und wird auch weiterhin, auch mit anderen Behörden, offene und verdeckte Schwerpunktmaßnahmen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 08:45

    POL-HB: Nr.: 0568 --Blauer Blauburgunder Weindieb in der Altstadt gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 28.08.25, 1.30 Uhr "Für Sorgen sorgt das liebe Leben, sorgenfrei machen uns die Reben" - Johann Wolfgang von Goethe hätte vermutlich den Kopf geschüttelt, wenn er erfahren hätte, wie ein 23-Jähriger dieses Bonmot in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bremer Altstadt für sich auslegte. Der ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 11:17

    POL-HB: Nr.: 0566--Polizei fasst Autohaus-Einbrecher--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Norderneystraße Zeit: 27.08.25, 2.10 Uhr In Nacht von Dienstag auf Mittwoch brach ein 20-Jähriger in Utbremen in ein Autohaus ein. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den mutmaßlichen Täter wenig später stellen. Der Eindringling öffnete auf bislang unbekannte Weise eine Zugangstür zu dem Autohaus an der Norderneystraße und löste dabei einen Alarm aus. Im Gebäude ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 10:45

    POL-HB: Nr.: 0567 --Fahrräder auf Autobahn geworfen - Polizei sucht Zeugen--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Ost, Bundesautobahn 27 Zeit: 27.08.2025 21:25 Uhr - 28.08.2025 01:15 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden zwei Fahrräder auf die Autobahn 27 geworfen. Es kam zu Kollisionen und es entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt. Am Dienstag gegen 21:30 Uhr meldetet ein Anrufer, dass er mit einem Kinderfahrrad auf der Autobahn ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren