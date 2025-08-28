Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0568 --Blauer Blauburgunder Weindieb in der Altstadt gestellt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Domshof Zeit: 28.08.25, 1.30 Uhr

"Für Sorgen sorgt das liebe Leben, sorgenfrei machen uns die Reben" - Johann Wolfgang von Goethe hätte vermutlich den Kopf geschüttelt, wenn er erfahren hätte, wie ein 23-Jähriger dieses Bonmot in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Bremer Altstadt für sich auslegte.

Der junge Mann schlitzte mit einem Messer zwei Zelte des Weinfestes auf dem Domshof auf und entwendete einen Karton voller Weinflaschen. Ein 19-jähriger Sicherheitsmitarbeiter bemerkte den Diebstahl und entriss ihm kurzerhand die Beute. Doch damit nicht genug: Der 23-Jährige schnappte sich noch eine einzelne Flasche aus dem Karton, bedrohte den Sicherheitsmann und suchte das Weite.

Lange blieb ihm die "sorgenbrechende" Wirkung der Reben nicht vergönnt: Einsatzkräfte der Polizei stellten den Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe. Die Blauburgunder-Flasche hatte er bereits zur Hälfte geleert - vermutlich weniger mit Goethe im Sinn, als vielmehr aus schlechter Laune, wie er selbst erklärte. Seine Einlassung, er habe sich "geprügelt und schlechte Laune gehabt, deshalb den Wein gekauft", stieß bei den Polizistinnen und Polizisten auf wenig Verständnis.

Der 23-Jährige sieht sich nun mit strafrechtlichen Ermittlungen wegen schwerem räuberischen Diebstahl konfrontiert.

