Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Feudenheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Rettungskräfte im Einsatz PM2

Mannheim-Feudenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kam es gegen 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße in Mannheim, an dem ein 57-jähriger Ford-Fahrer und ein 27-jähriger VW Golf-Fahrer mit seinem 28-jährigen Beifahrer beteiligt waren.

Der 57-Jährige befuhr nach ersten Hinweisen die Banater Straße in Richtung Siebenbürger Straße (K9751). Vermutlich in Folge überhöhter Geschwindigkeit kam der Fahrer in einer Kurve in den Grünstreifen und kollidierte im Anschluss frontal mit dem ihm entgegenkommenden 27-Jährigen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Ford-Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 1,4. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auch der Fahrer und der Beifahrer des VW Golfs erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.

Sowohl der Ford als auch der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Im Anschluss an die Abschleppmaßnahmen musste die Fahrbahn gereinigt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Fahrbahn zwischen der Abfahrt Theodor-Storm-Straße und der Ilvesheimer Straße bis ca. 03:30 Uhr gesperrt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Der Führerschein des 57-Jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Käfertal.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell