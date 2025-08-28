Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Greifswald: Christian Pegel übergibt Förderzusage für Schulzentrum Am Ellernholzteich

Schwerin (ots)

Morgen übergibt Landesbauminister Christian Pegel einen Zuwendungsbescheid an den Oberbürgermeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Dr. Stefan Fassbinder. Mit 8 Millionen Euro aus EFRE-Mitteln unterstützt die Landesregierung den Neubau einer Sporthalle mit Außenanlagen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 29. August 2025, 10.45 Uhr

Ort: Rathaus, Markt, Büro des Oberbürgermeisters, 17489 Greifswald

Das Schulzentrum besteht aus mehreren Teilobjekten, einer Grundschule, einem Hort, einer regionalen Schule, einer Aula/Mensa, einer Sporthalle. Die Förderung aus der Stadtentwicklungsförderrichtlinie beinhaltet den Bau einer 2-Feld-Sporthalle sowie die Gestaltung der erforderlichen Sport- und Freianlagen im Außenbereich. Die Sporthalle wird in gestapelter Bauweise auf dem im Erdgeschoss liegenden Aula-/Mensabereich errichtet. Der Neubau ist zukünftig auch für die Grund- und Regionalschule vorgesehen und kann als Wettkampfhalle mit einer Tribüne für ca. 200 Zuschauer genutzt werden. Alle Dachflächen werden extensiv begrünt.

