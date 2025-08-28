Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Minister Pegel überreicht Fördermittel an Montessorischule Greifswald

Schwerin (ots)

Der Minister für Inneres und Bau Christian Pegel wird Freitag an Anja Bernhardt, Geschäftsführerin Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern, einen Zuwendungsbescheid in Höhe von etwa 35.664 Euro aus dem Bürgerfonds für Baumaßnahmen von Bewegungs- und Begegnungsräume auf dem Campus der Montessorischule Greifswald überreichen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind herzlich eingeladen.

Termin: Freitag, 29. August 2025, 12 Uhr

Ort: 17493 Greifswald, Geetzerring 19, Campus

Am neugebauten "Kreativhaus" auf dem Campus der Montessorischule in Greifswald soll eine Boulderwand als attraktiver Bewegungs- und Begegnungsraum entstehen.

Das Klettern an einer Boulderwand lädt ein, Herausforderungen zu meistern und kreative Lösungen zu finden. Diese Kernkompetenz sowie das Training von Kraft und Ausdauer stärken Kinder und Jugendliche für das spätere Leben. Die Boulder-Kletterwand wird nicht nur Schülerinnen und Schülern, sondern auch der Öffentlichkeit und vor allem Kindern und Jugendlichen der Umgebung, zur Verfügung stehen. Das Investitionsvorhaben stärkt somit die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Region.

Original-Content von: Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell