Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallfluchten in Bad Hersfeld und Rotenburg

Fulda (ots)

BAD HERSFELD. Am Freitag (05.09.), zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, wurde in dem Parkhaus vor dem Klinikum Bad Hersfeld, in der vierten Parkebene, ein dort abgestellter grauer VW Golf Sportsvan von einem anderen PKW an der hinteren linken Fahrzeugecke touchiert und dabei in einer Höhenlage von 33-46 cm verkratzt. Die Person am Steuer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich im Anschluss mit ihrem PKW unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fremdschaden beziffert sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Polizeistation Bad Hersfeld ermittelt nun wegen dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort und erbittet Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 06621/932-0.

Rotenburg/F. - In der Zeit von 03.09.2025, 16.45 Uhr bis 04.09.2025, 07.55 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Am Unteren Höberück 2. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren einen in einer Parkbucht abgestellten Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. An dem parkenden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

