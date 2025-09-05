Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

Uttrichshausen (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Neuwied bei einem Verkehrsunfall gegen 14.45 Uhr auf der A 7 in Höhe Kothen.

Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem PKW Peugeot 308 aus bislang ungeklärter Ursache auf einen an einem Stauende stehenden LKW mit polnischer Zulassung auf- hierbei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Der 40-jährige LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Zur Klärung der genauen zum Unfall führenden Umstände wurde durch die StA Fulda ein Gutachter mit der Rekonstruktion der Geschehnisse beauftragt.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Süden zum Zwecke der Bergungsarbeiten und der Arbeit des Gutachters bis etwa 17.00 Uhr gesperrt, der Verkehr entsprechend umgeleitet.

Der Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Neben der Autobahnpolizei Petersberg waren Polizeikräfte aus Fulda, die Feuerwehren aus Kalbach, Niederkalbach und Uttrichshausen, der Rettungsdienst des Roten Kreuzes sowie der Rettungshubschrauber Christoph 28 an der Unfallstelle eingesetzt.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen.

