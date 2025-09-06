PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Verkehrsunfall auf der B27

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einem BMW M5 kam es am Samstagnachmittag (06.09.) um kurz vor 15:30 Uhr auf der B27 im Bereich Petersberg-Steinau. Eine 62-jährige Hünfelderin befuhr die B27 in Richtung Fulda mit ihrem VW. Als die Frau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte um einen Lkw zu überholen, übersah sie einen BMW M5 auf dem linken Fahrstreifen, der sich bereits auf ihrer Höhe befand und von einem 63-jährigen Mann aus dem Kreis Lippe geführt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 12.500 EUR, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

gerfertigt: Polizeipräsidium Osthessen Polizeistation Fulda, PHK Schaffranek

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 08:29

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Zusammenstoß auf der B 254 - zwei Leichtverletzte Großenlüder - Am Freitag (05.09.), gegen 12:30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 254, kurz nach der Abfahrt Großenlüder, zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 19-jähriger Fahrzeugführer aus Lautertal, mit einem VW Caddy, die B 254 aus Fulda kommend in Fahrtrichtung Lauterbach. Gleichzeitig fuhr eine ...

    mehr
  • 06.09.2025 – 06:16

    POL-OH: Verkehrsunfallfluchten in Bad Hersfeld und Rotenburg

    Fulda (ots) - BAD HERSFELD. Am Freitag (05.09.), zwischen 09:00 und 10:00 Uhr, wurde in dem Parkhaus vor dem Klinikum Bad Hersfeld, in der vierten Parkebene, ein dort abgestellter grauer VW Golf Sportsvan von einem anderen PKW an der hinteren linken Fahrzeugecke touchiert und dabei in einer Höhenlage von 33-46 cm verkratzt. Die Person am Steuer des Verursacherfahrzeuges entfernte sich im Anschluss mit ihrem PKW unerlaubt ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 18:43

    POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der A7

    Uttrichshausen (ots) - Tödliche Verletzungen erlitt ein 52-jähriger PKW-Fahrer aus dem Raum Neuwied bei einem Verkehrsunfall gegen 14.45 Uhr auf der A 7 in Höhe Kothen. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem PKW Peugeot 308 aus bislang ungeklärter Ursache auf einen an einem Stauende stehenden LKW mit polnischer Zulassung auf- hierbei wurde der Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren