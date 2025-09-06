POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Verkehrsunfall auf der B27

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW Polo und einem BMW M5 kam es am Samstagnachmittag (06.09.) um kurz vor 15:30 Uhr auf der B27 im Bereich Petersberg-Steinau. Eine 62-jährige Hünfelderin befuhr die B27 in Richtung Fulda mit ihrem VW. Als die Frau vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte um einen Lkw zu überholen, übersah sie einen BMW M5 auf dem linken Fahrstreifen, der sich bereits auf ihrer Höhe befand und von einem 63-jährigen Mann aus dem Kreis Lippe geführt wurde. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, den Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 12.500 EUR, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

