POL-GT: Auseinandersetzung an der Gütersloher Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Freitag (20.09., 20.30 - 21.10 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Sundernstraße in der Nähe der Kreuzung zur Spexarder Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus. Gestohlen wurden ersten Angaben nach Taschen, Bargeld und persönliche Dokumente. Rund um die Tatzeit wurden zwei Männer in der Nähe ...

mehr