Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: Wohnwagen geklaut

Giessen (ots)

Münzenberg: Wohnwagen geklaut

Im Zeitraum, zwischen Dienstag (19.08.2025), 16:00 Uhr und Donnerstag (21.08.2025), 11:20 Uhr stahlen Unbekannte einen rund 7.000 Euro teuren Wohnwagen. Dieser war auf dem Pendlerparkplatz an der L3053 zwischen Eberstadt und Oberhörgern abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise: -Wer hat Personen beobachtet, die sich an dem weißen Wohnwagen zu schaffen machten? -Wem sind verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Pendlerparkplatzes aufgefallen? -Wer kann Hinweise zum Verbleib des Wohnanhängers vom Hersteller DETHLEFFS, mit dem Kennzeichen FB-04365, geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de


Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de

