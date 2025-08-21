Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: -- Marburg-Biedenkopf: Cabrio mit auffälligen Felgen geflüchtet + Zeugen gesucht nach Vorfällen in Neubaugebiet + Nach Unfall auf der B62 geflüchtet

Giessen (ots)

Marburg-Cappel: Cabrio mit auffälligen Felgen geflüchtet

Die Polizei sucht nach Zeugen, die am vergangenen Dienstag (19.08.2025) einen Unfall in Marburg in der Straße "Im Lichtenholz 60" beobachtet haben. Eine graue Mercedes-Benz Limousine stand in der Zeit von 9:50 Uhr bis 11:10 Uhr auf einem dortigen Parkplatz, als der unbekannte Autofahrer den Pkw an der linken Fahrzeugseite touchierte. Den Blechschaden an dem grauen Mercedes-Benz beziffert die Polizei auf etwa 500 Euro. Zeugenhinweisen zufolge war der Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes Cabriolet mit gelben oder goldenen Felgen unterwegs. Zudem wurde von den Zeugen ein Kennzeichen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf (MR) abgelesen. Entsprechende Hinweise zu dem Fahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 entgegen.

Weimar-Niederwalgern: Zeugen gesucht nach Vorfällen in Neubaugebiet

In der Nacht von Montag auf Dienstag (19.08.2025) waren in einem Wohngebiet in Niederwalgern mehrere unbekannte Personen unterwegs. Nach derzeitigen Erkenntnissen sind drei Wohnanschriften in der Straße "Auf der Großen Hohl" betroffen. Die Unbekannten betraten in der Zeit von 2 Uhr bis 2:15 Uhr die jeweiligen Grundstücke und nahmen aus einem Kühlschrank, der im Außenbereich steht, eine Getränkeflasche. Weiterhin versuchten sie die Autotür eines auf dem Hof geparkten VW Tiguan zu öffnen. Von einem benachbarten Grundstück klauten sie ein Fahrrad. Die Zeugen nahmen verdächtige Personen wahr, von denen sie zwei Männer wie folgt beschrieben:

- Ca. 20 - 30 Jahre alt, schlank, schwarze lockige Haare mit rasierten Seiten, dunkler Bart, dunkler Trainingsanzug mit hellen Längsstreifen am Unterschenkel, schwarz-weiße Sneaker.

- Ca.170 - 175 cm groß, schlank, dunkle kurze Haare, dunkler Vollbart.

Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat Dienstagnacht in dem Bereich des Neubaugebiets in Niederwalgern verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Es wird gebeten bei entsprechenden Hinweisen die Polizei in Marburg unter (06421) 4060 zu kontaktieren.

Biedenkopf-Breidenstein: Nach Unfall auf der B62 geflüchtet

Die Polizei bittet um Mithilfe nach einer Unfallflucht auf der B62 zwischen Biedenkopf und Breidenstein am späten Dienstagnachmittag (19.08.2025) gegen 17:25 Uhr. An dem Unfall waren eine schwarze BMW-Limousine und ein weißer Opel Corsa beteiligt. Der 41-jährige Opel-Fahrer befuhr die genannte Bundesstraße aus Richtung Biedenkopf kommend in Richtung Breidenstein. In einer Linkskurve fuhr der schwarze BMW in den Gegenverkehr und kam dem Corsa-Fahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Der 41-Jährige wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei streifte er die Leitplanke, infolgedessen an dem Corsa ein Blechschaden von rund 6.000 Euro entstand. Der unbekannte BMW-Fahrer fuhr weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die weitere Angaben zu der schwarzen BMW-Limousine oder dessen Fahrer machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Alisa Jockel

Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell