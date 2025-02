POL-PB: Einbrecher nutzen Abwesenheit der Bewohner am Wochenende

Paderborn (ots) - (mh) Nach drei Einbrüchen in Paderborn sucht die Polizei Zeugen. Betroffen waren am vergangenen Wochenende ein Büroraum am Seskerbruch sowie Einfamilienhäuser am Rochusweg und an der Roonstraße in Paderborn-Sennelager. In Sennelager nutzte der Einbrecher am Freitagabend, 31. Januar, die Abwesenheit des Bewohners, um zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ...

