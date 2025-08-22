Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle
Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Spiegelunfall auf der K49
Giessen (ots)
Haiger-Manderbach: Spiegelunfall auf der K49
Gestern Nachmittag (21.08.2025) streifte der Fahrer eines dunklen Wohnmobils im Gegenverkehr den Spiegel eines weißen MAN TGE. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden am MAN zu kümmern. Die Dillenburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall zwischen Sechshelden und Manderbach beobachtet? Wem ist das in Richtung Manderbach fahrende schwarz/graue Wohnmobil aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.
Kerstin Müller, Pressesprecherin
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: +49 641/7006-2055 (Pressetelefon)
E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführerin/Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell