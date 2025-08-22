Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: Spiegelunfall auf der K49

Giessen (ots)

Haiger-Manderbach: Spiegelunfall auf der K49

Gestern Nachmittag (21.08.2025) streifte der Fahrer eines dunklen Wohnmobils im Gegenverkehr den Spiegel eines weißen MAN TGE. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden am MAN zu kümmern. Die Dillenburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise. Wer hat den Unfall zwischen Sechshelden und Manderbach beobachtet? Wem ist das in Richtung Manderbach fahrende schwarz/graue Wohnmobil aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer (02771) 907-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell