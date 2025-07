Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Fahrzeugbrand in Tiefgarage - insgesamt 44 Personen müssen zeitweise ihre Wohnungen verlassen

Bonn (ots)

Um kurz nach zwei Uhr wurde in der Newtonstraße durch einen Passanten eine starke Rauchentwicklung aus einer Tiefgarage gemeldet. Durch die ersten Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass in der Tiefgarage mehrere Fahrzeuge brennen und durch den Brandrauch das darüberliegende Gebäude gefährdet wird. Daraufhin wurde unmittelbar die Brandbekämpfung in der Tiefgarage und die Räumung des darüberliegenden Mehrfamilienhauses eingeleitet.

Die betroffenen Hausbewohner wurden zunächst vor dem Gebäude durch Rettungsdienstkräfte gesammelt und anschließend in ein benachbarten Gemeinderaum einer Kirchgemeine gebracht. Insgesamt 44 Personen wurden durch den Leitenden Notarzt medizinisch gesichtet. Glücklicherweise kam es zu keinen Verletzten. Die ursprünglich in großer Zahl alarmierten Kräfte des Rettungsdienstes aus Bonn und dem angrenzenden Rhein-Sieg-Kreis waren vor Ort nicht erforderlich.

Die Brandbekämpfung in der Tiefgarage zeigte schnell Wirkung. Gleichzeitig mussten mit umfangreichen Lüftungsmaßnahmen die Treppenräume des Gebäudes vor eintretendem Rauch geschützt werden und die Tiefgarage vom Rauch befreit werden. Hierzu kam auch das Löschunterstützungsfahrzeug, ein mobiler Großlüfter, zum Einsatz. Alle Wohnungen des darüberliegenden Gebäudes wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Das Gebäude bleibt bewohnbar, sodass alle Bewohner nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen wieder in ihre Wohnungen zurück konnten. Nach rund drei Stunden konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden. Weitere Untersuchungen zur Brandursache übernimmt die Polizei.

Im Einsatz waren der Führungsdienst sowie Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 in Bonn-Nordstadt und 2 in Beuel sowie die Löscheinheiten Duisdorf, Lengsdorf, Endenich, Röttgen und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes waren die Feuerwachen durch die Löscheinheiten Mitte, Rheindorf, Holzlar und Holtorf der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell