FW-BN: Brand in Hausdurchgang

Bonn (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Hausdurchgang in die Bonner Nordstadt alarmiert. Dort brannten neben einem Kraftrad verschiedene Gegenstände, die durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden konnten. Aufgrund der Rauchausbreitung wurden die umliegenden Wohnungen auch mittels einer Drehleiter kontrolliert. In einigen Bereichen konnte dabei ein leichter Raucheintrag festgestellt werden. Die betroffenen Bewohner wurden rettungsdienstlich gesichtet- verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Wohnungen wurden abschließend noch belüftet. Neben dem Führungs- und Rettungsdienst waren die Wachen Innenstadt und Beuel der Berufsfeuerwehr sowie die Löscheinheit Mitte der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 26 Einsatzkräften eingesetzt.

