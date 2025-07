Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer auf Balkon schnell gelöscht

Bonn (ots)

Am heutigen Vormittag bemerkten Bewohner den Brand von Mobiliar und des Geländers auf dem Balkon im zweiten Stock eines Gebäudes in der Rittershausstraße in der Südstadt. Mit der Unterstützung von zwei aufmerksamen Mitarbeitern einer gegenüberliegenden Baustelle und mit Hilfe eines Gartenschlauches wurden vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschmaßnahmen durchgeführt, die eine größere Brandausbreitung verhinderten, mit denen aber das Feuer nicht gelöscht werden konnte. Das gelang nach kurzer Zeit den Kräften der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, sowie der Freiwilligen Feuerwehr aus Kessenich. Im Einsatz waren insgesamt 22 Einsatzkräfte. Nach Abschluss der Löschmaßnahmen konnten alle Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell