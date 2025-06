Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Bewohner bei Küchenbrand in Bonn-Kessenich durch Rauchgase verletzt

Bonn (ots)

Um 19:46 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Küchenbrand in die Burbacher Str. in den Stadtteil Kessenich gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Hausbewohner das Mehrfamilienhaus verlassen. Eine Person hatte Rauch eingeatmet und musste durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt und in ein Krankenhaus transportiert werden.

Durch die unmittelbar eingeleiteten Löschmaßnahmen konnte der Küchenbrand schnell gelöscht und durch Lüfter der Feuerwehr der Rauch aus der betroffenen Wohnung und dem Treppenraum entfernt werden. Die Wohnung bleibt dadurch bewohnbar. Nach rund 45 Minuten konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Im Einsatz waren Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen 3 in Bad Godesberg und 1 in der Nordstadt, die Löscheinheit Dottendorf sowie der Führungsdienst.

