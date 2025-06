Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wasserrettungseinsatz durch Schwimmer auf dem Rhein

Am heutigen Sonntagabend um kurz nach 19:00 Uhr wurden der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst Schwimmer in der Mitte des Rheinstroms auf Höhe der Ortslage Mehlem gemeldet, die augenscheinlich vergeblich versuchten in Richtung Ufer zu gelangen. Auf Grund dieser Meldung wurde Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG aus Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie die Wasserschutzpolizei und ein Rettungshubschrauber entsandt. Der Leitstellendisponent hielt parallel mit dem Anrufer weiterhin Kontakt.

Trotz umfangreicher Erkundung auf dem Rhein durch die eingesetzten Boote und den Hubschrauber konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Parallel wurde durch die Feuerwehrkräfte an Land herausgefunden, dass die Schwimmer im Bereich des Rheinhotel Dreesen den Rhein aus eigener Kraft verlassen konnten. Daraufhin konnte der Einsatz nach einer Einsatzdauer von rund einer Stunde beendet werden.

Der Rhein ist eine Bundeswasserstraße mit erheblichem Schiffsverkehr. Schwimmen, Baden oder vergleichbare Wassersportarten auf dem Rhein sind sowohl in der Rheinstrommitte als auch in den Randbereichen lebensgefährlich. Außerdem kann vom Ufer oftmals schwer unterschieden werden, ob Personen im Wasser in Not geraten sind, oder nicht.

Im Einsatz waren über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bonn, Königswinter und Bad Honnef sowie der DLRG Bonn.

