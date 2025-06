Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brennender Traktor am Sonntagabend - Ein leicht verletztes Kind

Bonn (ots)

Bonn-Lessenich, Weidenpeschweg, 15.06.2025, 20:09 Uhr

Am Sonntagabend, den 15.06.2025 wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einem Brand nach Bonn-Lessenich alarmiert. Ein Jogger bemerkte einen Traktor, der auf einem forstwirtschaftlich genutzten Grundstück am Weidenpeschweg in Brand geraten war. Bereits auf Anfahrt konnte die Rauchentwicklung wahrgenommen werden.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintreffen kümmern sich Passanten bereits um einen kleinen Jungen, der sich offenbar leichte Verletzungen zugezogen hat. Dieser wird unmittelbar in die Obhut des mit eingetroffenen Rettungsdienstes übergeben und im weiteren Verlauf in ein Bonner Krankenhaus transportiert.

Mit einem Löschrohr wird der Traktor, der in voller Ausdehnung brennt, abgelöscht und so das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht. Ein weiteres Rohr wird bereit gehalten um eine Brandausbreitung zu verhindern. Aufgrund des schnellen Löscherfolgs konnten die Einsatzkräfte vor Ort zügig reduziert und so die Einsatzbereitschaft gewährleistet werden. Im Nachgang wurden die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Traktors mit Bindemittel abgestreut. Somit wurde eine größere Verschmutzung der Umwelt, durch Versickern im Boden, eingedämmt.

Am Einsatz beteiligt waren die Löscheinheiten Duisdorf und Dransdorf der Freiwilligen Feuerwehr, die Löscheinheit und der Führungsdienst der Feuer- und Rettungswache 1 der Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst Bonn. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Nach etwa zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell