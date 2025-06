FW-BN: Warnung der Bevölkerung in Bonn: Auslösung einer Sirene in Röttgen auf Grund eines technischen Defektes

Bonn (ots) - Gleich zweimal mussten Feuerwehr, DLRG und Polizei am heutigen Sonntag zu Wasserrettungseinsätzen wegen vermeintlich in Not geratener Wassersportler ausrücken. Der erste diesbezügliche Notruf erreichte die Leitstelle am Lievelingsweg gegen 16:15 Uhr, gemeldet wurden zwei Personen im Wasser nördlich der Kennedybrücke. Aufgrund der unklaren Lage rückten zur Rettung etwa 50 Einsatzkräfte von Feuerwehr und ...

mehr