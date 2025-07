Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: PKW fährt in Schaufenster - Fahrer leicht Verletzt

Bonn-Zentrum, Berliner Freiheit, 01.07.2025. 17:16 Uhr

Am späten Dienstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn unweit des Bertha-von-Suttner-Platzes zu einem Verkehrsunfall alarmiert, ein PKW durch das Schaufenster eines Einrichtungshauses fuhr. Vermutlich aufgrund eines vorangegangenen medizinischen Notfalls hatte der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Fahrer wurde umgehend durch den Rettungsdienst behandelt und konnte ohne großen aufwand aus dem PKW befreit und leicht verletzt in ein Bonner Krankenhaus transportiert werden. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt und die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich lediglich auf Sicherungsmaßnahmen am Unfallfahrzeug und an der Schaufensterscheibe des Einrichtungshauses.

Für die Dauer des Einsatzes war die Berliner Freiheit stadteinwärts gesperrt. Weiterhin kam es zu Beeinträchtigungen im Stadtbahnverkehr. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz der Feuerwehr beendet werden.

Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes der Wachen Innenstadt und Beuel.

