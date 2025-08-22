Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: LAHN-DILL-KREIS: tödlicher Verkehrsunfall

Giessen (ots)

Herborn-Burg: tödlicher Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es gestern Mittag (21.08.2025), gegen 12:30 Uhr, an der Kreuzung der B255 / B277.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 54-Jähriger mit seinem Unimog aus Richtung der Alsbach-Kreuzung kommend in Richtung Dillenburg. In Höhe der Kreuzung zur B255 kam der Unimog aus bislang unbekannter Ursache nach rechts, fuhr über die dortige Verkehrsinsel, erfasste einen an der Ampelanlage wartender 1-er BMW und ein Motorrad, schob diese vor sich her und durchbrach eine Schutzplanke.

Alle drei Fahrzeuge stürzten einen Abhang hinunter. Unterhalb des Abhangs prallte der Unimog gegen einen abgeparkten Lkw und kam schlussendlich in einer Hecke zum Stehen.

Der Unimog-Fahrer und der 22-jährige Motorradfahrer wurden schwerst verletzt und verstarben noch an der Unfallstelle. Der 24-jährige BMW-Fahrer konnte schwer verletzt aus seinem Auto geborgen werden. Rettungskräfte brachten ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der 69-jährige Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B 277 war bis 16:00 Uhr in Fahrtrichtung Dillenburg voll gesperrt.

Neben Rettungskräften und Polizei war auch die Feuerwehr und die Stadtpolizei im Einsatz.

Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell