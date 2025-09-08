Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 9:00 Uhr kam es in Lauchringen an der Kreuzung der Hauptstraße zur Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 77-jähriger Smart-Fahrer an der Stopp -Stelle die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin. Dabei wurden beide Fahrende leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro.

