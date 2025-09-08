PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 9:00 Uhr kam es in Lauchringen an der Kreuzung der Hauptstraße zur Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 77-jähriger Smart-Fahrer an der Stopp -Stelle die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin. Dabei wurden beide Fahrende leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 16:01

    POL-FR: Bad Säckingen: Vorfahrtsverletzung führt zu leicht verletzter Person

    Freiburg (ots) - Am Sonntag, 07.09.2025, gegen 11:30 Uhr kam es in der Tullastraße in Bad Säckingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Ford-Fahrer beabsichtigte von einer Grundstückseinfahrt in die Tullastraße einzubiegen und übersah dabei einen bevorrechtigten 30- jährigen VW Fahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 8.000 Euro. ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 16:01

    POL-FR: Lenzkirch-Saig: Esel im Urlaub büxen aus

    Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 06.09.2025, gegen 11:40 Uhr wurde das Polizeirevier Titisee-Neustadt über zwei herrenlose, freilaufende Esel in Saig, in der Titiseestraße, informiert. Nach mehreren Hinweisen zu möglichen Besitzern, konnte zunächst kein Tierhalter festgestellt werden. Zum Einfangen der beiden Esel wurde die Freiwillige Feuerwehr Lenzkirch hinzugezogen. Ein ortsansässiger Landwirt kam schließlich ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 15:54

    POL-FR: Lenzkirch-Raitenbuch, K4990: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

    Freiburg (ots) - Am Samstagabend, 06.09.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 42-jähriger Motorradfahrer die K4990 von Altglashütten kommend in Fahrtrichtung Lenzkirch. Auf Höhe Raitenbuch kam der Motorradfahrer nach den derzeitigen Ermittlungen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zu Fall. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren