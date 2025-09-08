POL-FR: Lauchringen: Vorfahrtsverletzung mit hohem Sachschaden und zwei Leichtverletzten
Freiburg (ots)
Am Freitag, 05.09.2025, gegen 9:00 Uhr kam es in Lauchringen an der Kreuzung der Hauptstraße zur Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete ein 77-jähriger Smart-Fahrer an der Stopp -Stelle die Vorfahrt einer 37-jährigen VW-Fahrerin. Dabei wurden beide Fahrende leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ungefähr 20.000 Euro.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell