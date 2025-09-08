Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Pickup gerät in Gegenverkehr - zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Freitag, 05.09.2025, gegen 11:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 518 zwischen Wehr und dem Ortsteil Öflingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Pickup, der in Richtung Wehr fuhr, nach links in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Opel. Anschließend wurde der Pickup über die Leitplanke in den Grünstreifen abgewiesen und kippte um. Beide Fahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand Sachschaden von insgesamt mindestens 40.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Unfallaufnahme und bis zum Abschluss der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt werden.

