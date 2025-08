Polizeidirektion Lüneburg

POL-LG: Sommerreise der Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung - Daniela Behrens besucht Polizei-Einrichtungen in Lüneburg und Seevetal

Lüneburg (ots)

Sperrfrist: 06.08.2025, 16:30 Uhr

Bei ihrer diesjährigen Sommerreise besuchte die Niedersächsische Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, am Mittwoch, den 06. August 2025, die Polizeidirektion Lüneburg. Die Ministerin informierte sich über aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Innere Sicherheit, Digitalisierung und Einsatztraining. Sie zeigte sich beeindruckt vom Engagement und der Innovationskraft der niedersächsischen Polizei.

Zentrallabor IT-Forensik in Lüneburg - Schlüsselrolle in der digitalen Ermittlungsarbeit

Die erste Station des Besuches war das im Juli 2024 eröffnete Zentrallabor IT-Forensik der Zentralen Kriminalinspektion Lüneburg. Das interdisziplinäre Team aus Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamten sowie Tarifbeschäftigten zeigte Ministerin Behrens, wie mit moderner Technik und KI-gestützten Analysesystemen digitale Beweismittel forensisch aufgearbeitet und ausgewertet werden.

Besonders im Kampf gegen schwere Delikte wie Kinderpornografie leistet das Labor einen unverzichtbaren Beitrag zur effektiven und rechtssicheren Strafverfolgung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untersuchen sämtliche digitale Asservate aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Lüneburg - darunter PCs, Laptops, Mobiltelefone, Tablets und andere Speichermedien. Mithilfe der Fachkunde der eingesetzten IT-Expertinnen und -Experten lassen sich Schutzmechanismen überwinden, gelöschte Dateien rekonstruieren und versteckte Inhalte aufspüren. Eine eigens von der Polizei Niedersachsen entwickelte künstliche Intelligenz unterstützt anschließend bei der zeiteffizienten Bewertung der gewonnenen Daten.

SET-Stützpunkt Lüneburg - Modernes Training für den Ernstfall

Im Anschluss besuchte die Ministerin den neuen Trainingsstützpunkt für Systemisches Einsatztraining (SET) in Lüneburg. Seit Juni 2025 bietet diese moderne Trainingsumgebung praxisnahe Übungsmöglichkeiten, die Einsatzkräfte gezielt auf herausfordernde Einsatzlagen vorbereiten. Im Mittelpunkt stehen dabei das taktische Vorgehen, die kommunikativen Kompetenzen und das rechtssichere Handeln der Beamtinnen und -beamten unter hoher Belastung zur Stärkung einer professionellen und bürgernahen Polizeiarbeit. Bei ihrem Besuch erhielt die Ministerin einen umfassenden Einblick in das didaktische Konzept sowie in ein laufendes Training. Ministerin Behrens hierzu: "Die Polizeidirektion Lüneburg verfügt nun mit dem neuen Trainingszentrum für Systemisches Einsatztraining und Einsatzfahrtraining über bedarfsgerechte, moderne und funktionale Rahmenbedingungen für ein effektives und professionelles Training. Es ist großartig, dass wir mit dessen Errichtung einen weiteren Schritt in den Schutz und die Sicherheit unserer Polizeibeamtinnen und -beamten gegangen sind. Das ist eine gute Investition, um die Polizei des Landes Niedersachsen den aktuellen Anforderungen entsprechend und zukunftsorientiert weiter aufzustellen."

Autobahn-Polizeikommissariat Maschen - neues Dienstgebäude eingeweiht

Funktional, modern und deutlich kürzere Anfahrtswege: Das sind die wesentlichen Vorteile des neuen Polizeikommissariats BAB Maschen, das die Niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens heute feierlich einweihte. "Mit den kürzeren Wegen trägt das neue Polizeikommissariat BAB Maschen dazu bei, dass die Bundesautobahnen weiterhin für alle Verkehrsteilnehmenden die sichersten Straßen im Bereich unserer Polizeidirektion bleiben", sagt die mit der Wahrnehmung der Aufgaben betraute Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Lüneburg Kathrin Schuol. "Ich freue mich sehr über dieses moderne und funktionale Gebäude für unsere Mitarbeitenden und danke den beteiligten Firmen und Behörden, die das Bauvorhaben ermöglicht haben."

Die A1 ab Maschen bis zur Landesgrenze Hamburg ist mit über 110.000 Fahrzeugbewegungen am Tag einer der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands. Umso wichtiger ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen der Autobahnpolizei schnell vor Ort sind, wenn sie gebraucht werden. Dank des neuen Anbaus an das Polizeikommissariat Seevetal sind die rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun innerhalb von 90 Sekunden am Autobahnkreuz Maschen und haben damit deutlich kürzere Interventionszeiten als zuvor von dem ehemaligen Standort in Winsen (Luhe).

"Für die Arbeitszufriedenheit und -motivation der Beschäftigten des Polizeikommissariats BAB ist die jetzt geschaffene zeitgemäße und bedarfsgerechte Unterbringung ein wichtiger Faktor", sagt Innenministerin Daniela Behrens. "Darum freut es mich, bei der heutigen Einweihung dabei sein zu können. Auch bin ich davon überzeugt, dass die signifikant verkürzten Anfahrtswege zu deutlich verbesserten Interventionszeiten zu Gunsten der Verkehrsteilnehmenden führen werden. Damit stärken wir die Sicherheit auf den Autobahnen im Bereich der Polizeidirektion Lüneburg."

Das Autobahnpolizeikommissariat hat mit 112 Doppelkilometern Strecke, 16 Anschlussstellen und den Verkehrsknotenpunkten Maschener Kreuz, Buchholzer Dreieck und Horster Dreieck den größten autobahnspezifischen Zuständigkeitsbereich innerhalb der Polizeidirektion Lüneburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell